شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تكشف عن موقفها من هجوم مليشيا الحوثي على مأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء،عن موقفها من هجوم مليشيا الحوثي المتواصل على محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وقال السفير البريطاني لدى اليمن، مايكل أرون، إن هجوم مليشيا الحوثي على مأرب غير مبرر.

وأكد أرون في تغريدات عبر تويتر، على أهمية إنهاء هجوم الحوثيين على مأرب، مؤكداً أن هذا الهجوم أدى إلى فقدان الأرواح غير المبرر.

ودعا السفير البريطاني الأطراف اليمنية، إلى دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك، مؤكدا على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن.