شكرا لبحثكم عن خبر ”ايران” تؤكد مضاعفتها لدعم مليشيا الحوثي وحلفائها في المنطقة وتهاجم ”السعودية” وتتحدى ”الامارات” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشئون الدولية أن بلاده ستضاعف من حجم الدعم المقدم لحلفائها في المنطقة العربية ومن بينهم مليشيا الحوثي في اليمن، في إطار خططها لمواجهة الأخطار المحتملة التي تهدد طهران؛ حد تعبيره.

وأوضح حسين أمير عبداللهيان أن إيران ستتجه لزيادة الدعم لحلفائها في المنطقة ردا على التطبيع الإسرائيلي الإماراتي.

وأضاف: "كلما زادوا من شدة الحظر علينا سوف نقوم بزيادة دعم المقاومة في المنطقة".

وأكد المسئول الإيراني أن "الإمارات ستكون جزءا من الرد الإيراني في حال ارتكبت إسرائيل أي حماقة ظاهرة أو مبطنة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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وهاجم "عبداللهيان" السعودية، متهماً إياها بارتكاب "الخيانة الكبرى للقضية الفلسطينية والدول والأمة الإسلامية" بعد سماحها بعبور الطائرات الإسرائيلية من أجوائها إلى الإمارات.

وحذر مساعد رئيس البرلمان الايراني الرياض من مغبة تكرار الخطأ الذي ارتكبته الإمارات بالتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاشم.

و جاءت تهديدات عبداللهيان عقب يومين من تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتشكيل تحالف ضد إيران، وذلك بعد أسابيع قليلة من إشهار أبوظبي تطبيعها مع تل أبيب.

وقال بومبيو، في حوار مع قناة "فوكس نيوز"، إن "الإمارات وإسرائيل تنظران إلى إيران على أنها خطر كبير".

وتتهم السعودية ودول عربية أخرى طهران بالعمل على زعزعة الأمن و الاستقرار في المنطقة من خلال دعم بعض الجماعات الموالية لها كحزب الله اللبناني والحوثيين في اليمن والمليشيات الشيعية في العراق التي تشكل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الاجتماعي.