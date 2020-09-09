شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي: مأرب محصنة جدا والمقاتلين لا يستطيعون التقدم باتجاه المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعترفت مليشيا الحوثي الإنقلابية، بإنها لم تستطيع أن تحقق أي تقدم ميداني باتجاه مدينة مأرب، خلال المعارك الأخيرة.

وقالت مصادر إعلامية حوثية، إن مدينة مأرب محصنة جيدا بقوات الجيش الوطني ورجال القبائل، مؤكدة أن الدروع البشرية وقفت عائقا أمام تقدم مسلحي المليشيات باتجاه المدينة.

واتهمت المليشيات قوات الجيش الوطني والقبائل بتنفيذ عمليات تفخيخ كبيرة للطرق المؤدية إلى مدينة مأرب، مشيرة إلى أن تفخيخ الطرق أعاق تقدم مسلحي الجماعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع خسائر كبيرة للمليشيات الحوثية في مأرب، نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها وتكبدتها بنيران الجيش والمقاومة، وما تزال عشرات جثث تلك المليشيا الانقلابية متناثرة في مختلف الجبهات.

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وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش، إنها نفذت كمين ناجح أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من ميلشيات الحوثي في جبهة "مأهيلية" جنوب محافظة مأرب.

وبحسب ما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن مدفعية الجيش أحرقت طقمين للمليشيات كانت تحمل الأسلحة والذخائر"، كما شن طيران التحالف استهدف بغارة جوية، عربة bmb وثلاثة أطقم لمليشيات الحوثي في ذات الجبهة ومقتل من كانوا على متنها".

وفي جبهة المخدرة (شمالي محافظة مأرب)، تمكنت قوات الجيش من تحرير واستعادة عدد من المواقع العسكرية التي كانت تحت سيطرة الحوثيين، فيما سلم العشرات من عناصر الحوثي بعد محاصرتهم في أحد المواقع العسكرية الاستراتيجية، التي تم تحريرها صباح اليوم الثلاثاء.

وتخوض قوات الجيش معارك عنيفة لليوم الخامس على التوالي في جبهة "المخدرة"، كبدت فيها الميلشيات خسائر كبيرة نتيجة الضربات الموجعة التي تلقتها وتكبدتها بنيران الجيش والمقاومة، وما تزال عشرات جثث تلك المليشيا الانقلابية متناثرة على سلسلة جبال المخدرة، وفق موقع الجيش.