الجيش الوطني يتوعد مليشيا الحوثي بمعارك فاصلة

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يزيد بن سلمان - شبوة - توعدت قوات الجيش الوطني، بدحر مليشيا الحوثي الإنقلابية في مختلف الجبهات القتالية، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات.
وقال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، إن مليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الامر الذي دفعا الى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.
وأشار الناطق باسم الجيش الوطني إلى ان الايام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات في مختلف الجبهات القتالية، ومعارك فاصلة مع المليشيات الحوثية.
وأكد مجلي أن قوات الجيش استعادت منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة الى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و"قرون الهنادية، وجبال "عرفّان" والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.
وأضاف "انه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من قطع خطوط امداد مليشيات الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا".
وتابع قائلا،"أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها" بحسب تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة.
كما أكد مجلي "أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة".
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