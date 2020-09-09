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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المقاومة والجيش يستهدفان تعزيزات الميليشيا الحوثية غرب الفاخر بالضالع
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الخليج 365
استهدفت وحدات الدروع في قوات المقاومة الجنوبية وقوات الجيش المرابطة في قطاع الفاخر تعزيزات للمليشيات الحوثية دفعت بها الأخيرة خلال اليومين الماضيين لتعزيز عناصرها في مواقع تمركزها غرب مدينة الفاخر.
وبعد رصد متواصل لتحركات هذه التعزيزات، و وصولها إلى نقطة التوزيع في مؤخرة المليشيات، استعداداً لدخول خط المواجهات، استُهدِفَت القوة المعادية بعدد من القذائف المدفعية المباشرة و الهاون، تم فيها إصابة وتدمير الهدف.
وشهدت جبهات محور الضالع خلال اليومين الماضين هدوء حذر، جاء بعد سلسلة عمليات هجومية وتسللية فاشلة حاولت القيام بها المليشيات الحوثية في أكثر من قطاع خلال أيام الأسبوع المنصرم، والتي تم التصدي لها جميعاً وسط خسائر كبيرة تكبدتها هذه المليشيات.
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