شكرا لبحثكم عن خبر ”ثلاثيني يمني” يضرب أبنته حتى الموت بسبب ”الحمار” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أفاد مصدر حقوقي، اليوم الثلاثاء، أن "مزارع ثلاثيني يمني" قام بضرب أبنته حتى ماتت بسبب "الحمار".
وذكر المصدر أن المواطن، الذي ينتمي الى إحدى قرى مديرية بني مطر،محافظة صنعاء، ضرب ابنته ضربتين بالعصا في يدها حتى ماتت، بمبرر رفضها أن تقود حماره، خلال قيامه بحرث أرضه.
جدير بالذكر أن الحادثة حصلت قبل أكثر من ثلاثة أشهر.
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