شكرا لبحثكم عن خبر وساطة قبلية تصل إلى قرية ”الزوب” ومشرف ميليشيا الحوثي يهدد ”سأقتل الجميع وسيبعثو على نياتهم” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل ميليشيا الحوثي الانقلابية قصفها العشوائي لقرية الزوب في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء.

وأفادت مصادر محلية بأن وساطة قبلية وصلت صباح اليوم الثلاثاء إلى قرية الزوب غير أن ميليشيا الحوثي منعت الوساطة من دخول القرية.

وبحسب المصادر فإن وساطة محلية من قبائل البيضاء والحدا وصلت صباح اليوم إلى قرية الزوب غير أن الميليشيا منعتها من دخول القرية.

وذكرت المصادر بأن مشرف الميليشيا الحوثية سمح بدخول خمسة أشخاص فقط من الوساطة مساء اليوم الثلاثاء وطلب منهم إحضار المطلوبين لدى الميليشيا من أبناء القرية.

وأكدت المصادر بأن المشرف الحوثي قال بأنه سيهدم القرية على رؤوس أهلها وأنه سيقتل الجميع مضيفا "وسيبعثو على نياتهم"

وأشارت المصادر إلى المشرف استشهد بأية من القران تبرر له فعلته الاجرامية.

وقد نجحت انتفاضة قبائل قرية "الزوب" من طرد مليشيا الحوثي أمس الاثنين الأمر الذي أثار غضب الميليشيا الحوثية ودفعها لارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وذكرت مصادر محلية بإن مسلحين من أبناء قبائل قرية الزوب استعادوا السيطرة على المنطقة بالكامل بعد مواجهات عنيفة مع المليشيا منذ مساء أمس الأحد، بعد أيام من اقتحامها من قبل المليشيا.

وأشارت المصادر الى أن المواجهات أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا، وإحراق عدد من الأطقم والعربات العسكرية التابعة للمليشيا.

ولفتت إلى أن مسلحي القبائل استولوا على مخازن الأسلحة، بعد أن طردوا ما تبقى من عناصر المليشيا.

ونوهت المصادر بأن المليشيا لجأت إلى قصف المنازل بالدبابات والصواريخ، عقب طردها من القرية، وسط أنباء عن سقوط ضحايا من المدنيين.

واقتحمت المليشيا خلال الأيام الماضية قرية الزوب بعشرات الآليات بعد قصف مدفعي وصاروخي عنيف أستهدف منازل المواطنين ما أسفر عن مقتل وإصابة عددا من المدنيين بينهم نساء وأطفال، كما قامت بتفخيخ وتفجير ثلاثة منازل لمواطنين.