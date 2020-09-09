شكرا لبحثكم عن خبر أمطار غزيرة على 16 محافظة يمنية خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع فلكيان، اليوم الثلاثاء، بهطول أمطار غزيرة على 16 محافظة يمنية خلال الـ72 الساعة القادمة.

وقال الفلكي محمد عياش في بلاغ مقتضب اطلع عليه "المشهد اليمني"، أن "المحافظات التي تشملها توقُعات هطول الأمطار الرعدية خلال الـ72 الساعة القادمة هي (صنعاء، ذمار، عمران، المحويت، حجة، صعدة، ريمه، إب، تعز، الضالع، مأرب، البيضاء، شبوه، أبين، لحج، الحديدة).

من جهته، توقع الفلكي عدنان الشوافي، في بيان، أطلع عليه "المشهد اليمني"، بتحسن في هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة خلال الاربعة الايام القادمة، مقارنة بالأربعة الأيام الماضية.

وأوضح الشوافي بأن محافظات ريمة و المحويت و إب وذمار والضالع والحديدة ستشهد هطولا للأمطار على معظم المناطق فيها.

واشار الشوافي الى أن محافظات البيضاء وحجة وعمران و صعدة و صنعاء و تعز ولحج ستشهد هطول أمطار على أجزاء واسعة منها.

ونوه بمحدودية فرص هطول الأمطار بمحافظات المهرة و حضرموت و شبوة و مارب و الجوف، مع نشاط نسبي لبعض الخلايا الماطرة على أجزاء من المرتفعات الجبلية في شبوة و قد تمتد الى أجزاء بسيطة من حضرموت.

ودعا الشوافي الى توخي الحذر من مخاطر الأمطار الرعدية و ما يرافقها من برق و سيول و انخفاض في الرؤية الافقية و انزلاقات للصخور و الاتربة في الطرقات.

وكانت جهات طقس وفلكيين، أفادوا بولادة إعصار جديد يهدد اليمن والسعودية وعمان خلال الايام القادمة.