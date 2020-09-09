شكرا لبحثكم عن خبر الجيش الوطني يعلن عن تنفيذ كمين محكم في ماهلية بمأرب ... تفاصيل خسائر الميليشيا في الكمين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تكبدت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء خسائر فادحة في الأرواح والعتاد خلال كمين محكم نفذته قوات الجيش الوطني في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن قوات الجيش الوطني نفذت كمينا محكما لميليشيا الحوثي في جبهة ماهلية.

وبحسب المركز فإن الكمين أسفر عن مقتل أكثر من 25 فردا حوثيا وإصابة آخرين.

وأكد المركز بأن مدفعية الجيش الوطني تمكنت من إحراق طقمين للمليشيات كانت تحمل الأسلحة والذخائر.

وأشار المركز إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية، استهدف بغارة جوية، عربة bmb وثلاثة أطقم لمليشيات الحوثي في جبهة ماهلية ومصرع من كانوا على متنها.

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