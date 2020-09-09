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يزيد بن سلمان - شبوة - لا وفيات جدد والاصابات تقترب من 2000 ... مستجدات كورونا في اليمن أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد عن تسجيل (5) حالات إصابة جديدة (4) حالات منها في محافظة حضرموت وحالة واحدة في محافظة شبوة. كما أعلنت عن تسجيل (3) حالات وفاة وحالتي شفاء جميعها من حضرموت

ولم تسجل اللجنة أي حالات وفاة. ليرتفع بذلك إجمالي الحالات المؤكدة (1994) منها (576) وفاة و(1203) حالة تعافي

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