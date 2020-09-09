شكرا لبحثكم عن خبر قبائل مأرب.. قصة صمود وتضحية هزمت الأئمة منذ الإمام الرسي حتى عبد الملك الحوثي (استطلاع) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - لم يكن صمود رجال القبائل في مارب وتضحياتهم وليد اللحظة فمارب هي الأرض اليمنية الوحيدة مع أجزاء واسعة من محافظات البيضاء و الجوف التي لم تطئها أقدام جنود الإمام الهادي الرسي قبل أكثر من ألف عام كما أنها رفضت السماح للأئمة السلاليين المتعاقبين على حكم أجزاء صغيرة من الأراضي اليمنية أغلبها مازال يعرف تحت اسم المنطقة الجبلية الزيدية - هذا لا يعني عدم وجود معارضين كثر للأئمة في هذه المنطقة لكنها حاضنتهم الشعبية - من دخول هذه الأراضي والتي عجز في السيطرة عليها أكثر من 70 أمام كان آخرهم الإمام يحيى بن حميد والذي قتل على يد أحد أبناء قبيلة مارب وهو الشيخ المناضل علي ناصر القردعي عام 1948م في منطقة السواد جنوب العاصمة صنعاء .

وبحسب عدد من الأكاديميين اليمنيين فقد كان الفضل لصمود رجال القبائل في محافظة مارب في وضع حد لظلم وطغيان الأنظمة الأمامية الكهنوتية في اليمن بعد رفضهم لهذه الأنظمة المتخلفة وكان لهم الفضل في اندلاع ثورة 1948م والتي تزعمها القردعي وكانت الشرارة الأولى في تعاقب الثورات خلال مطلع الستينات وصولا إلى قيام النظام الجمهوري .

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في أحد الجامعات الخاضعة لسيطرة الحوثيين القول " لقد كان لرجال مارب واحرار اليمن الفضل في قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م والتي تحاول المليشيا طمسها من خلال تسمية ثورتهم المضادة في 21 سبتمبر 1962م لكن هذه التسميات لن تحجب اشعة شمس الحرية في دفاع أحرار اليمن عن نظامهم الجمهوري والذي مازال يقدم من أجلها اليمنيين العديد من القرابين والدماء .

من جانب آخر قال العميد الركن علي .ع .ا والذي كان يشغل منصب قيادي في قوات الحرس الجمهوري سابقا أن إعداد القتلى الحوثيين يكشف قوة وصمود الجيش الوطني ورجال القبائل المسنود بطيران التحالف العربي والذي وصلت خلال شهر أغسطس الماضي إلى أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وقرابه السبعة آلاف جريح بعضهم جراحهم كبيرة وهو ما دفع المليشيا الحوثية برفض إستقبال أي حالات مرضية في مستشفى الجوف وفي المستشفيات الحكومية في العاصمة صنعاء .

واضاف العميد علي أن مستشفيات الثورة والجمهورية والعسكري والكويت باتت مليئة بالجرحى الحوثيين والثلاجات مكدسه بالجثث وهو ما يؤكده أحد الأطباء في هذه المستشفيات .

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وقالت مصادر طبية أن الحوثيين أجروا اتصالات عاجلة بالمشرفين الحوثيين في محافظة صنعاء للتعرف على جثث القتلى والاتصال بأهاليهم لسرعة دفن هؤلاء القتلى حتى تتمكن المستشفيات من استقبال الجثث القادمة والتي تعود من محافظة مارب .

وأكدت مصادر مقربة من الحوثيين قيام المليشيا بدفن مئات الجثث في صحاري مارب خوفا من انهيار الجبهة الداخلية للمليشيا والتي منيت بخسائر بشرية هي الأكبر منذ انقلابها على السلطة في سبتمبر 2014م .

من جانبها أكدت أحد الصحفيات اليمنيات أن الهجوم الانتحاري المستمر للحوثين في مارب هو لرغبتهم في أن تاتي ذكرى 26 سبتمبر ذكرى الثورة المجيدة الذي قلعت الحكم السلالي و الإمامة الكهنوت وقد حققوا نصر في مارب لتوجية رسالة لليمنين في ذكري الثورة بأنهم عائدون وتوجيه ضربة للجمهورية .

وأكد العقيد الركن حسن محمد والذي يقاتل في صفوف قوات الجيش الوطني أن وقوف رجال القبائل وتضحيتهم علمتنا معنى الحرية والتضحية مشيدا بدور رجال القبائل في مواجهة المشروع الكهنوتي .

وقال العقيد حسن أن أبطال القبائل من رجال مارب و الجوف والبيضاء لا يمكن هزيمتهم من قبل المليشيا مؤكدا أن رجال القبائل حولوا حتى سيارتهم الخاصة للعمل العسكري وان هناك عشرات السيارات الدفع الرباعي نوع تويوتا " شاص " باتت تحمل مدافع بي عشرة وأسلحة ثقيلة وهو ما يكشف صمود مارب والتي تضحي بنفسها ومالها من أجل الدفاع عن أرضهم وعن النظام الجمهوري .

هذا وهزمت المليشيا خلال عام 2015م في صحاري مارب و الجوف لكنها عادت مرة أخرى لعلها تخترف بوابات محافظة مارب لكنها عادت بمئات القتلى والجرحى ما دفعهم إلى البحث والتسول عن مقاتلين جدد في مناطق سيطرتهم لقد دفعتهم الخسائر البشرية إلى قيامهم باختطاف الأطفال وفرض التجنيد الإجباري واستغلال الفقراء وهو ما ينذر بقيام ثورة شعبية في مناطق سيطرتهم لاقتلاع المشروع السلالي إلى غير رجعة ..الرحمة والخلود لشهداء ثورة سبتمبر واكتوبر وللشهداء الذين مازالوا يقدمون أنفسهم حتى الآن دفاعا عن النظام الجمهوري .