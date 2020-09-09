شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي ترتكب جريمة بشعة بقتل طفلين واصابة شقيقتيهما ووالدهمافي حيس بالحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ارتكبت مليشيات الحوثي الإجرامية صباح الثلاثاء مجزرة دامية بحق أسرة نازحة في مركز مدينة حَيْس، إثر قصفها المدفعي على منازل المواطنين في منطقة المغل شرق المدينة.

وأدى القصف الحوثي إلى مقتل الشاب: محمد عبد الرحمن، والطفل: عبدالله ماجد عامر، وإصابة الطفلتين الشقيقتين: هدى وجنى عامر ووالدهما ماجد عامر وهما من أسرة واحدة من النازحين الذين شردتهم المليشيات من منازلهم.

وقال المواطن المصاب: ماجد عامر أن المليشيات قصفت منزله بقذائف الهاون الثقيلة، مما تسبب بمقتل وإصابة أطفاله وهم قاطنين في المنزل.

وتواصل مليشيات الحوثي قصف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في مختلف المديريات مخلّفة آلاف الشهداء والجرحى المدنيين الأبرياء منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م، التي عمقت جراح أبناء محافظة الحديدة.