شكرا لبحثكم عن خبر أول عملية انغماسية لرجال قبيلة مراد.. هجوم بالقنابل على اجتماع لقيادات حوثية في منزل شيخ قبلي ومقتل 38 حوثيا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذ ثلاثة شباب من أبناء قبيلة مراد عملية هجومية بالقنابل اليدوية على اجتماع لقيادات وعناصر حوثية ومواليين لهم في منزل شيخ قبلي في منطقة مضايقة بمحافظة مارب .

وقالت مصادر إعلامية رصدها " المشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن ثلاثة شباب من أبناء قبيلة البوعشه مراد نفذوا هجوم انتحاري بالقنابل اليدوية على اجتماع للحوثيين في منزل الشيخ حسن ناصر أبو عشه .

وأضافت المصادر أن الهجوم تسبب في مصرع 38 حوثيا ومقتل المنفذين في أكبر عملية هجوم تستهدف قيادات حوثية والمسؤولة عن الحشد والتجنيد لصالح المليشيا .

هذا وتعد قبيلة مراد أحد أشرس قبائل مذحج اليمنية والتي تنسب إلى مراد بن مذحج وينتمي إليها البطل علي ناصر القردعي والذي كان له الفضل في قتل آخر الأئمة في اليمن عام 1948م .