شكرا لمتابعة خبر عن إصابة قيادي عسكري بارز في الجيش الوطني بمأرب .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت مصادر ميدانية، إصابة قائد اللواء 143 مشاه ، العميد الركن ذياب القبلي نمران ، خلال المعارك التي يخوضها الجيش الوطني ضد الحوثيون بمحافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن، العميد الركن ذياب القبلي نمران قائد اللواء 143 مشاه، اصيب إصابة خفيفه في المواجهات الدائرة مع الحوثيين في أطراف مديرية رحبة المحاذية لمديرية ماهلية جنوب المحافظة.

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وفي وقت سابق، أعلنت قوات الجيش إنها نفذت كمين ناجح أسفر عن مقتل أكثر من 25 عنصراً من جماعة الحوثي في جبهة مأهيلية.

وبحسب ما نقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن مدفعية الجيش أحرقت طقمين لجماعة الحوثي كانت تحمل الأسلحة والذخائر.

كما استهدف طيران التحالف بغارة جوية، عربة bmb وثلاثة أطقم للحوثيون في ذات الجبهة ومقتل من كانوا على متنها.