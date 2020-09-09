شكرا لمتابعة خبر عن قناة بلقيس : أكبر مشايخ قبائل مراد في مارب يرد على اتهامات الشرعية بنهب الأسلحة وتسليم المواقع للحوثيين ..تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فجر أحد مشايخ قبيلة مراد ثاني أكبر قبائل محافظة مأرب شر ق اليمن مفاجأة مدوية على شاشة إحدى القنوات المحلية بعد أن اتهم الشرعية بخذلان قبائل مأرب .

وأكد ابرز مشايخ مراد الموالين للتحالف، عبدربه النهمي المرادي، رغبة القبائل في مأرب بعقد اية تفاهمات مع “الحوثيون” لتجنيب مناطقهم القتال جاء ذلك خلال مداخلة مع قناة بلقيس التي تعود ملكيتها للناشطة الحقوقية توكل كرمان وتبث من تركيا .

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وقال المرادي أن قبائل مأرب تعرضت لخذلان من “الشرعية” ، التي قال انها نقلت قواتها إلى ابين وباعت الاسلحة في السوق السوداء، واستهداف من التحالف الذي يتعامل مع شخصيات فاسدة، وشن غارات على مقاتلي القبائل، حد قوله، مشيرا إلى أن قبائل مأرب تتعرض لاستنزاف كبير وأنها مع اية تفاهمات توقف نزيفها.

ولم تفلح محاولات مذيع القناة لاستنفار الشيخ المرادي ، حول موقفهم من الاتفاقيات الأخيرة بين القبائل في مراد وجماعة الحوثي عقب سقوط مديريات ماهلية والرحبة وصولا لمديرية الجوبة في أقل من أسبوع .