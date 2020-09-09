شكرا لمتابعة خبر عن اختفاء أحد الصيادين بمدينة المخأ ومطالبة للشرعية بالبحث عنه ومصادر تؤكد تورط قوات طارق صالح باختطافه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل ظروف غامضة لم يتم الكشف عنها بعد ، وفي تكرار لحوادث اختفاء مماثلة في المخا ، ووسط تأكيدات لمصادر محلية.

اختفى الشاب عصمت أحمد هادي أحد صيادي حارة العروك مدينة المخا غرب محافظة تعز وسط البلاد.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وخرج هادي خرج فجر ، الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2020م ، للاصطياد علي فيبره ، ولم يعد حتى اللحظة ، وقال مصدر محلي ان هادي مصيره مجهول ورفاقه لا يعلمون عنه شئيا.

واضاف لا نعلم هل ثم القبض عليه من قبل القوات الارتيرية ام ان مكينة قاربه تعطلت عليه.

منوها بالقول اليوم خرجت ثلاثة قوارب بحريه بتكليف من عاقل الصيادين هاشم الرفاعي رئيس جمعية الصيادين.

وطالب المصدر نناشد العميد عبدالجبار الزحزوح قائد قوات خفر السواحل التابع للشرعية تكليف قوة بحرية من قوات خفر السواحل وبشكل مستعجل وطارئ تقوم بالبحث عنه كجانب أنساني كون زوارقهم كبيرة وسريعة وتطلق اشارات نداء استغاثة.

إلى ذلك أكدت مصادر محلية بأن قوات حراس الجمهورية المدعومة إماراتيا ، هي من تقف وآراء اختطاف الشايب عصمت هادي ، مستشهده بأقوال شهود عيان من أبناء المنطقه قولهم انهم شاهدوا عناصر مسلحة تابعة لطارق صالح اقتربت من الأخير واقتادوه إلى منطقة مجهولة بعدها لم يعرف عنه اي خبر .