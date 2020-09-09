شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. أول صورة جوية لمدينة مأرب التقطها طيران الحوثي المسير من علو منخفض ومراقبون يعتبروا الخطوة تحول خطير في مسار المعركة ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول عدد من الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا جوية لمدينة مأرب شرق اليمن ، قالوا بأن طيران الحوثي المسير التقطها من علو منخفض لسماء مدينة مأرب مساء اليوم الثلاثاء .

وأظهرت الصورة الليلية منظر جوي عام لمدينة مأرب ، تزامنا مع اشتداد المعارك على مشارف المدينة والتي يستميت مقاتلو الحوثي لإسقاطها .

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في الاثناء تحدثت أنباء عن سماع اصوات طائرات تجسسيه (يعتقد انها تتبع قوات الحوثي) تحوم في سماء وادي مارب وخصوصا فوق منطقتي كرا والعرق وابناء القبائل يطلقون النار عليها محاولة لإنزالها .