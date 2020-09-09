شكرا لبحثكم عن خبر بدلا من محاسبة العاقل الذي أهانه!.. الحوثيون يكتفون بسلة غذائية لبائع الآيسكريم الذي أحرق نفسه والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - اكتفت المليشيا الحوثية بتقديم سلة غذائية لحميد الحبيشي بائع الآيسكريم الذي أحرق نفسه في المدينة القديمة بإب بسبب فساد عاقل موالي للحوثيين والذي اهانه وصفعه أمام الناس ونهب الأسطوانة الغاز الخاصة به .

وقالت مصادر مقربة من حميد الحبيشي لـ"المشهد اليمني " اليوم الثلاثاء أن الحوثيين بدلا من محاسبة العاقل الفاسد اكتفوا بصرف سلة غذائية لأسرة الحبيشي والذي مازال في غرفة الطوارئ بمستشفى جبله بمحافظة إب ومازال يعاني من الحروق التي أصابته من الدرجة الأولى .

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وأضافت المصادر إن الحبيشي ضل طيلة أيام بإنتظار صرف اسطوانة ألغاز الخاصة به من قبل عاقل الحارة لكنه لم يحصل عليها بسبب فساد المشرفيين الحوثيين وعقال الحارات التابعين لهم .

واقدم الحبيشي على حرق نفسه بعد مماطلة صرف اسطوانة الغاز له من قبل الحوثيين بالإضافة إلى تعمد العاقل الحوثي في إهانة الحبيشي وصفعه أمام الناس أكثر من مرة وهو ما دفع الأخير إلى إشعال النار في نفسه .

هذا وعجز الحبيشي عن شراء أسطوانة الغاز من السوق السوداء الخاصة بالحوثيين - والتي تدر على المليشيا مبالغ مالية كبيرة - بسبب ارتفاع أسعارها إلى أكثر من ثمانية آلاف ريال وشبه توقف عمل الحبيشي بسبب تراجع عملية بيع الآيسكريم بسبب الإجازة الدراسية للطلاب والذين يعدون الزبائن الأساسيين للباعة المتجولين للآيسكريم في اليمن .