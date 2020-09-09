شكرا لبحثكم عن خبر الاعلان عن موعد صرف مرتبات شهرين لمتقاعدي الداخلية عبر ”الكريمي” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم الثلاثاء، عن موعد صرف مرتبات شهرين لمتقاعديها عبر "الكريمي".

وأفاد مدير عام صندوق التقاعد بالوزارة العميد الركن فضل العبادي، وفقا لـ"موقع الوزارة" البدء بصرف معاشات متقاعدي الوزارة لشهري يوليو وأغسطس 2020م اعتبارا من عصر غد الاربعاء.

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وأوضح العبادي، بأن معاشات يوليو وأغسطس 2020م سيتم صرفها لمتقاعدي الداخلية والأمن السياسي، عبر بنك الكريمي وكافة فروعه في المحافظات المحررة، بحسب القوام المعتمد لدى الإدارة العامة للتقاعد بالوزارة.

ونوه العبادي، بحرص قيادتي وزارتي الداخلية والمالية على انتظام صرف معاشات المتقاعدين تقديرا لخدماتهم السابقة، مشددا على اصطحاب الجميع لدفتر المعاش الاخضر والبطاقة الشخصية الأصلية.

جدير بالذكر أن صرف معاشات المتقاعدين تأخرت عن موعدها.