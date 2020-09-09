شكرا لبحثكم عن خبر عربتي BMB وطقمين وجميع من كانوا عليها ... مقاتلات التحالف العربي تبعثر الميليشيا الحوثي في ماهلية بمأرب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اليوم الثلاثاء عدة غارات جوية على مواقع وتعزيزات الميليشيا الحوثي في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب.

وأفاد مصدر عسكري بأن غارة جوية لمقاتلات التحالف العربي أحرقت عربه BMB واعطبت أخرى في جبهة ماهلية بمحافظة مأرب.

وبحسب المصدر فإن الغارة تسببت أيضا في إحراق طقمين تابعين للميليشيا الحوثي بمن عليها.

ولقي عشرات من أفراد الميليشيا الحوثي مصرعهم جراء غارات التحالف العربي في جبهة ماهلية غربي محافظة مأرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عربتي BMB وطقمين وجميع من كانوا عليها ... مقاتلات التحالف العربي تبعثر الميليشيا الحوثي في ماهلية بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.