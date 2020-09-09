شكرا لبحثكم عن خبر بعد حشد معظم عناصرها الى مارب والجوف.. توجيهات عسكرية بتحريك المعارك ضد مليشيا الحوثي في خمس جبهات جديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عسكرية رفيعة، اليوم الثلاثاء، عن توجيهات عسكرية بتحريك المعارك ضد مليشيا الحوثي في خمس جبهات جديدة، بعد أن حشد معظم عناصرها الى محافظتي مارب والجوف. وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن التوجيهات الصادرة أمرت بتحريك الجيش اليمني في المنطقة الخامسة بحجة وصعدة ومكيراس وتعز والحديدة. واشارت المصادر الى أن التوجيهات صدرت بعد تحقيق الجيش المسنود بالمقاومة الشعبية شرقي الجوف تقدم واسع خلال الايام الماضية. يأتي ذلك بعد أن سحبت المليشيا معظم عناصرها من الجبهات الاخرى ودفعت بهم الى صحاري مارب والجوف، التي ابتلعت المئات منهم خلال الاسابيع الماضية.

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