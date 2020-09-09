شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو.. شاعر شجاع في محافظة ذمار يصف مليشيا الحوثي بكل جرائمها مع حضور عدد من المشرفين الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - وصف أحد الشعراء في محافظة ذمار ميليشيا الحوثي وصفا دقيقا لكل جرائمها ومساوءها وبكل شجاعة مع حضور عدد من مشرفي الحوثي وفقا لما ورد.

وجاءت قصيدته على شكل عتاب للشعب الذي سكت عن جرائم الحوثيين ومنهم من أيدهم وقاتل معهم دون أن يقولوا للمسئ أسأت وهو بذلك يستحق مايحدث له وفقا للشاعر.

وفي فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي تكلم الشاعر في جمع من الناس لحفل عرس أثناء استقبال الضيوف بكل شجاعة متحدثا عن تبعية الميليشيا الحوثية لإيران وتمويلها من إسرائيل وأمريكا نفسها.

كما نوه الشاعر إلى خطوات الحركة الحوثية في تغيير الدين الصحيح بمسيرتهم التي جاءه محذرا الناس من الخوف منهم في مسألة الدين.

وذكر الشاعر الحضور بجريمة الميليشيا الحوثية في تدبير وحصار وقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح مستغربا من سكوت المؤتمر على هذه الجريمة.

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وأضاف الشاعر نهب الحوثيين لرواتب اليمنيين وأخذ الأطفال إلى الجبهات فيما تموت أمهاتهم جوعا في بيوتها.

وأردف الشاعر حديثه عن تشريد الحوثيين لليمنيين وتفجير منازلهم وقتلهم وتجاهل من يقوم بفعل الجرائم.

وقال أيضا أن الغرب يزرع القمح بينما الحوثيون يزرعون الألغام في كل مكان للخلاص من الشعب اليمني.

ويندر أن يتحدث أحد بشجاعة في وجه ميليشيا الحوثي التي تنتهج السياسة الإيرانية في التعامل مع الخصوم حيث لاتقبل رأي آخر ولا تتقبل معارضة ومن يسلك مسار المعارضة أو وجهات نظر مختلفة فقد جنى على نفسه لأنه مؤيد للعدون حسب تعبيرهم.