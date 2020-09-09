شكرا لبحثكم عن خبر مصرع القيادي الحوثي البارز ”القذافي” في مأرب ”الاسم والصورة” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لقي قيادي حوثي بارز في محافظة تعز مصرعه على أيدي قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب.

وأفادت مصادر عسكرية بأن القيادي الحوثي البارز في محافظة تعز "علي علوان " الملقب ب"القذاقي" لقي مصرعه خلال المعارك الأخيرة في محافظة مأرب.

وبحسب المصادر فإن القيادي الحوثي كان يشغل منصب أركان شرطة النجدة في مناطق محافظة تعز الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية وتوكل إليه مهام الاعتقالات والمداهمات في المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع القيادي الحوثي البارز ”القذافي” في مأرب ”الاسم والصورة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.