شكرا لبحثكم عن خبر بالفيديو: شاهد لحظات تدمير وقصف أليات وتجمعات حوثية في الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - دمرت مدفعية القوات المشتركة آليات وتجمعات المليشيات الحوثية في مديرية الدُّريهمي جنوب محافظة الحديدة .
ويظهر تسجيل مصور عمليات الاستهداف المركزة التي نفذتها مدفعية ألوية الزرانيق المنضوية ضمن للقوات المشتركة، تدمير آليات تابعة للمليشيات كانت مخبأة تحت الأشجار وتحمل على متنها أسلحة رشاشة متوسطة وذخائر، واستمرت انفجاراتها وقتًا طويلًا بعد استهدافها .
وتُظِهر مشاهد أخرى عمليات استهداف ناجحة لتجمعات عناصر حوثية مسلحة كانت مختبئة في خنادق تحت الأشجار، وحققت إصابات دقيقة أدت إلى مصرع وإصابة عدد من تلك العناصر المسلحة.
وكانت المليشيات الحوثية قد دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة نحو الدُّريهمي تتضمن آليات وأسلحة وذخائر، ضمن تصعيدها الواسع جنوب الحديدة؛ محاولة فك الحصار على عناصرها المسلحة المتحصنة بالمدنيين داخل مدينة الدُّريهمي، وذلك في تحدٍّ سافر منها للمجتمع الدولي والأمم المتحدة.
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