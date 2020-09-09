شكرا لبحثكم عن خبر مزارع في اليمن لايعرف شيئا.. شاهد والد الطفلة خديجة يتحدث عن ابنته وأمها ويطالب بإرجاع أبناءه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تداول في مواقع التواصل مقطع فيديو قيل انه لوالد الطفلة اليمنية خديجة التي تم إشاعة اغتصابها في جمهورية مصر العربية قبل أن يتم اكتشاف فبركة القصة.

وتحدث في الفيديو صحفي يمني "سامي الأصبحي " ومعه رجل قال انه والد الطفلة خديجة " سمير" وهو مواطن يمني فلاح تزوج بأم خديجة ثم طلقها غير أنها أخذت أبناءه ومن ضمنهم خديجة للعيش مع أمها في صنعاء لتقوم في خلال أشهر بترتيب سفرهم لخارج اليمن.

ووفقا لوالد الطفلة اليمنية خديجة الذي ظهر في الفيديو قال إن طليقته هربت مع الأبناء إلى جمهورية مصر دون علمه مدعية أن والدهم متوفي.

وطالب والد الطفلة اليمنية خديجة في الفيديو السلطات المعنية ووزارة الخارجية بالتعاون لإرجاع أبناءه إليه ومن ضمنهم خديجة.

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واضاف انه لم يكن يعرف عن حال أبناءه حتى أخبروه أبناء منطقته أن ابنته أصبحت قضية رأي عام في مصر واليمن كونه لايملك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال والد الطفلة أنه تم تزوير اسم خديجة في جواز السفر ليختلف عن اسمها في شهادة الميلاد.

منوها أن والدة خديجة ليست مصرية بل يمنية من مواليد اليمن وأمها هي المصرية.