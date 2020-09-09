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يزيد بن سلمان - شبوة - يمني يفوز بمنصب محافظ في دولة أوربية قالت مصادر إعلامية إن مواطن يمني يحمل الجنسية الإيسلندية تمكن من الفوز بمنصب حاكم ولاية بجمهورية ايسلندا. ووفقا للمصادر فإن عمر احمد حسين الفضلي فاز في الانتخابات البلدية التي أجريت لمنصب محافظ عاصمة إيسلندا ولاية ريكاجافيك. ويعتبر الفضلي من أبناء محافظة أبين وحاصل على الجنسية الإيسلندية ونال منصب محافظ ولاية ريكاجافيك بجدارة وفقا للمصادر.

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