شكرا لبحثكم عن خبر الميليشيا ترتكب جريمة جديدة صباح الثلاثاء بحق أطفال في حيس ”الأسماء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف المركز الإعلامي لألوية العمالقة استشهاد طفلان وأصابة اثنان اخران في مدينة حَيْس إثر قصف المليشيات الحوثية على منازل المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، في جريمة جديدة تضاف إلى مسلسل جرائم المليشيات بحق المدنيين الأبرياء.

وقالت مصادر محلية: إن الميليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية في منطقة المغل شرق المدينة بقذائف الهاون، مما أدى إلى استشهاد وإصابة الأطفال المدنيين التالية أسماؤهم اثر سقوط قذيفة هاون على منازلهم:

1- استشهاد الطفل: عبدالله ماجد عامر.

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2- إصابة الطفلة: هدى ماجد عامر.

3- إصابة الطفلة: جنى ماجد عامر.

4- استشهاد الشاب: محمد عبد الرحمن يوسف.

وأضافت المصادر أن الأهالي والسكان هرعوا إلى إسعاف الضحايا إلى النقطة الطبية التابعة للواء السابع عمالقة لتلقي العلاج والاسعافات الأولية. ويذكر أن المليشيات الحوثية تواصل ارتكاب جرائمها الإنسانية بحق المواطنين الأبرياء في مختلف مديريات محافظة الحديدة، منذ انطلاق الهدنة الأممية في العام 2018م أدى إلى استشهاد وإصابة الآف المدنيين.