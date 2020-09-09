شكرا لبحثكم عن خبر بيان من وزارة الخارجية اليمنية حول إغلاق مطار صنعاء وأزمة المشتقات النفطية في مناطق الحوثيين والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أدانت الخارجية اليمنية إعلان مليشيات الحوثي إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة واستمرارها بالمتاجرة بمعاناة اليمنيين.

وأضافت في بيان لها على حسابها بتويتر أن الحكومة اليمنية على مقترح المبعوث الاممي بفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من اربعة أشهر (مايو ٢٠٢٠) ورفض ذلك الحوثيون.

مضيفة أنه خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى اغسطس ٢٠٢٠ زادت كمية الوقود الواردة الى اليمن بنسبة ١٣٪؜ بالمقارنة بالعام ٢٠١٩ وما الأزمة الحالية للوقود في مناطق سيطرة الحوثيين الا إختلاق ممنهج من قبلهم.

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وأردفت " تم توريد أكثر من ٣.٢ مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى اغسطس ٢٠٢٠ وهي كمية تكفي لاحتياجات اليمن لأكثر من ١١ شهرًا منها 53٪؜ وزعت للمناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة".

واختتمت بيانها بأن ميناء الحديدة ظل الاكثر استقبالا لواردات الوقود خلال العام ٢٠٢٠ حيث وصل للميناء منذ يناير وحتى اغسطس ٢٠٢٠ ما يزيد عن ١.٢ مليون طن من المشتقات النفطية وهي كمية تغطي إحتياجات المناطق التي تحت سيطرة الحوثيين لمدة لا تقل عن سبعة أشهر.

وحذرت من أن إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتها لأكثر من ٥٠ مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن.