شكرا لبحثكم عن خبر ”نجمة سينمائية من هوليوود” تتبرع لنداء أزمة اليمن الذي نظمه طفلان صغيران في بريطانيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - لفتت منصة عصير الليمون التي أسسها أيان موسى وميكائيل إسحاق في بريطاني تحت مسمى "عصير الليمون لمساعدة اليمن" انتباه الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي" ، التي قررت التبرع لجمع التبرعات.

وأرسلت نجمة هوليوود رسالة شخصية للولدين قالت فيها: "عزيزاي أيان وميكائيل، شكراً لكم على ما تفعلونه أنت وأصدقاؤك لمساعدة الأطفال في اليمن، أنا آسف لأنني لا أستطيع شراء عصير ليموناضة منكما ، لكني ما زلت أرغب في التبرع لمنصتكما، مع حبي (توقيع أنجلينا).

وكان الطفلان قد أسسا منصتهما القائمة على بيع عصير الليمون للتبرع لأطفال اليمن بعد أن قدرت اليونيسف قرابة 12.2 مليون طفل في اليمن يحتاجون حاليًا إلى المساعدة الإنسانية ، فقرر الطفلان تقديم الدعم المالي لليمن خلال أزمتها الإنسانية. إلى جانب جائحة COVID-19 ، تواجه البلاد صراعًا مستمرًا وسوء الصرف الصحي والفيضانات ونقص الرعاية الصحية وسوء التغذية الحاد.

ولاقت حملة الطفلين رواجاً كبيراً وتداولاً بين النشاطين على صعيد عالمي.