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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تسجيل 5 إصابات و3 وفيات بفيروس كورونا بحضرموت وشبوة الأربعاء 9 سبتمبر 2020 الخليج 365 سجلت وزارة الصحة اليمنية، الثلاثاء، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في حضرموت وشبوة.

Advertisements وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا في موجزها اليومي على تويتر، إنها سجلت 5 إصابة جديدة بكورونا، 4 حالات منها في حضرموت وحالة في شبوة. ووثقت اللجنة 3 حالات وفاة وحالتي تعاف في حضرموت. وحتى مساء الثلاثاء، سجلت الحكومة اليمنية في مناطق سيطرتها 1994 حالة إصابة بفيروس كورونا بينها 1203 حالة تعاف و576 حالة وفاة.

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