عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف يعلن إسقاط رابع طائرة حوثية مفخخة خلال 3 أيام

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيات الحوثي صوب السعودية.



وهذه هي الطائرة المفخخة الرابعة التي تطلقها مليشيات الحوثي صوب الأراضي السعودية و يعلن التحالف تدميرها بغضون 3 أيام.

Advertisements

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن قوات التحالف المشتركة ”تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ومنذ أيام تواصل مليشيات الحوثي إطلاق الطائرات المسيرة والمحملة بالمتفجرات صوب الأراضي السعودية، لكن التحالف العربي ينجح في اعتراضها وإسقاطها، وفي أغلب الأحيان فوق الأجواء اليمنية.

ويأتي ذلك، في ظل تواصل المعارك العنيفة بين قوات الجيش اليمني، المسنود من قوات التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، في الأطراف الشمالية والجنوبية من محافظة مأرب.

وذكرت مصادر عسكرية أن ميليشيات الحوثيين، تحاول مواصلة تقدمها في مناطق مديرية رحبة، في الجنوب الغربي من محافظة مأرب، في ظل تصدي قوات الجيش اليمني، واستمرار الغارات الجوية التي تشنها طائرات التحالف العربي، على مواقع الميليشيات وتعزيزاتهم العسكرية.