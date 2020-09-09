عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجزرة دامية.. ميليشيا الحوثي تقصف منزل أسرة نازحة

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365

قتل وأصيب أربعة مدنيين، الثلاثاء، في قصف عشوائي لميليشيات الحوثي، طال أحد الأحياء السكنية في مديرية حيس، جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية، إن ميليشيا الحوثي، استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية في منطقة المغل شرق مديرية حيس، بقذائف الهاون، ما أسفر عن مقتل طفل يبلغ عاماً واحداً، يدعى عبدالله ماجد مغيني، وشاب آخر يدعى محمد عبدالرحمن مشعشع (23 عاماً)، بالإضافة إلى إصابة شقيقتي الطفل القتيل هدي مغيني (7 أعوام)، وجنى مغيني (8 أعوام) جراء سقوط المقذوف على منزلهم.

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كما أوضحت، أن أسرة مغيني، سبق وأن هجرتها الميليشيا الحوثية قسرياً من قرية الضريبة شمال حيس، وحولت منزلها إلى ثكنة عسكرية، لتلجأ الأسرة مؤخراً إلى منزل في حارة "المغل" الواقعة في المناطق المحررة جنوبي المديرية، والذي تم استهدافه بقذائف الميليشيا اليوم.

وذكرت المصادر، أن فريقا طبيا ميدانيا من القوات المشتركة، نزل إلى موقع القصف بعد تلقيه بلاغا حول الحادثة، وقام بانتشال جثث الضحايا، وإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

هذا وتواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، ارتكاب المجازر المروعة بحق الأبرياء في محافظة الحديدة، غربي البلاد، مستندة في عدوانها ضد المدنيين إلى اتفاق ستوكهولم، في ظل صمت الأمم المتحدة عن جرائم الميليشيا، وخروقاتها المتكررة للاتفاق.