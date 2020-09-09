عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش اليمني يسيطر على مناطق جديدة في الجوف ونهم

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الخليج 365

استعاد الجيش اليمني عددا من المناطق بمحافظة الجوف، شمالي البلاد، وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة إلى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و"قرون الهنادية، وجبال "عرفّان" والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.



وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي، الثلاثاء، أنه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي وإحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيا.

فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع الميليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

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عشرات القتلى والجرحى

وأشار العميد مجلي إلى أن المواجهات كبدت ميليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

كما أكد أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة.. لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الأمر الذي دفعها إلى الحرب النفسية والدعايات والإشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

وأشاد الناطق باسم الجيش اليمني، بدور قبائل اليمن في إسناد الجيش الوطني وفي مقدمتهم قبائل مأرب والجوف.. لافتا إلى أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات.