قوى العدوان تقطع أهم الطرق في مأرب أمام المسافرين وخروقاتهم مستمرة في الحديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – محافظات

واصل العدوان خلال الساعات الماضية، قصفه وغاراته على عدد من المناطق، فيما تواصل قوى العدوان في الحديدة خروقها المستمرة لاتفاق السويد.

ففي محافظة مأرب، شن طيران العدوان 15 غارة على مديرية ماهلية، و 5 غارات على مديرية رحبة.

Advertisements

وأكد مصدر في مأرب عن سقوط شهداء وجرحى بغارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة محملة بالمواد الغذائية في نقيل الفراصيص بمديرية ماهلية.

كما يواصل مرتزقة العدوان قطع الطريق العام الرابط بين محافظتي البيضاء ومارب منذ 3 أيام، ما أدى إلى تكدس مئات المسافرين والشاحنات المحملة بالسلع الغذائية في نقيل المنقال بمديرية الجوبة.

وفي محافظة الحديدة، سجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق 132 خرقا لقوى العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس، وتحليق 14 طائرة حربية في أجواء حيس وكيلو١٦ والجاح والجبلية والدريهمي والمدينة، وتحليق 13 طائرة تجسسية في الجاح والجبلية والفازة، وغارة لطائرة تجسسية مقاتلة في شارع الخمسين، و 22 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي، و80 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.