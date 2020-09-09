شكرا لمتابعة خبر عن موقع إسرائيلي : يعلن عن زيارة مرتقبة لوفد إماراتي برفقة قادة يمنيين الى تل أبيب الشهر المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مسؤول “إماراتي ” رفيع عن زيارة مرتقبة لوفد رسمي من الامارات سيغادر إلى كيان الاحتلال في غضون أسبوعين برفقة قادة يمنيين من المحافظات الشمالية والجنوبية.

وصرح المسؤول أنه “من المتوقع أن يغادر أول وفد اماراتي رسمي إلى تل ابيب في 22 أيلول/سبتمبر” الجاري.

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وكانت صحيفة الإندبندنت ذكرت عن المسؤول الإمارتي الذي لم يكشف عن اسمه “سيضم الوفد ممثلين إماراتيين ويمنيين من الإنتقالي وومثليها في الساحل الغربي ، الذين سيجرون محادثات متبادلة مع نظرائهم”.

من جانبه أفاد موقع أي 24 العبري بأن الزيارة ستضيف نقله نوعية للتطبيع بين العرب وتل أبيب ، بل إنها تمثل إنتصارا للسياسة الإسرائيلية.

وتعتبر زيارة الوفد خطوة أخرى في إطار التحركات المتبادلة بين كيان الاحتلال والإمارات التي أعلنت تطبيع العلاقات الشهر الماضي.

وأعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في وقت سابق أن وفد الامارات سيتم استقباله على السجاد الأحمر.