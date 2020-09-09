شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة : العثور على جثة شاب في العاصمة الموقتة عدن بعد الإفراج عنه من سجون الانتقالي .. الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عثر مواطنون في العاصمة المؤقتة عدن ، ، اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020م ، على جثة لشاب ملقاة في أحد شوارع الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وتظهر عليها آثار التعذيب.

ووفقا لمصادر محلية فإن الشاب خالد مأمون عبده الهجامي ، وهو من أبناء القلوعة، وتم الإفراج عنه مؤخراً من سجون قوات الانتقالي التابع للإمارات، عثر على جثته وقد بدت عليها آثار التعذيب.

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مصادر إعلامية أشارت إلى أن الهجامي كان ينتمى في انطلاقة عاصفة الحزم لإحدى العصابات المقربة من تنظيم القاعدة،أثناء مشاركتها في مواجهة الحوثيين وقامت قوات الحزام الأمني باعتقاله في 27 مارس 2016، واستمر في السجن حتى 28 أغسطس 2018، حيث عاودت قوات الحزام الأمني اعتقاله بعد ساعات من إطلاق سراحه، ليقبع مرة أخرى لسنتين في سجون الحزام الأمني، وتم الإفراج عنه مؤخراً، لتتم تصفيته.

الجدير بالذكر أن التحالف بقيادة السعودية والإمارات انشاء تشكيلات مسلحة خارج اطار الدولة ، ودعمها المال والسلاح إبان الحرب مع الحوثيين في العاصمة المؤقتة عدن .