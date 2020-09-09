شكرا لمتابعة خبر عن حكومة الحوثيين تنعي رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نعت حكومة الحوثيين بصنعاء ، الشخصية الوطنية والسياسية والقيادية رئيس الوزراء الأسبق عبدالقادر باجمال ، الذي وافاه الأجل الاثنين عن عمر ناهز الـ74 عاما.

وأصدر مجلس رئاسة الوزراء بحكومة الحوثيين ، بيان نعي وموقع الخليج 365 يعيد نشر نص البيان كماورد:

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرة ينعي مجلس الوزراء، الأستاذ عبدالقادر عبدالرحمن باجمال رئيس الوزراء الأسبق، الذي وفاه الأجل بعد مسيرة وطنية وقيادية اتسمت بالكفاءة والعطاء النوعي في مختلف المجالات السياسية والحزبية والتنموية والاقتصادية.

لقد كان الأستاذ باجمال رجل دولة بكل ما للكلمة من معن، واستطاع في كل المناصب التي شغلها إبان فترة التشطير وفي العهد الوحدوي الخالد أن يقدم الأنموذج الأبرز في القدرة العالية والتعامل المسئول والخلاق مع مختلف المهام والقضايا التي أوكلت إليه وكذا الأداء القيادي الفذ في مختلف المناصب التي شغلها، علاوة على ما عٌرف عنه من حنكة سياسية وفكر اقتصادي ومقدرة عالية على المبادرة واقتراح الحلول وتقديم الأفكار التطويرية المستنيرة تجاه كافة القضايا المؤسسية والسياسية والاقتصادية.

وانطلاقا من ذلك شهدت فترة رئاسته للحكومة بواقع ثلاث مرات متتالية تحقيق انجازات كبيرة واستقرارا لافتا للوضع الاقتصادي وحراكا تنمويا كبيرا تؤكده الأرقام والمشاريع المنجزة التي غّطت خارطة الوطن كافة، كما تؤكده حجم موازنة الدولة التي تجاوزت ولأول مرة في تاريخ الحكومات اليمنية السابقة لحكومته التريليون ريال ولاحقا تريليوني ريال.

لقد تميز رحمه الله بشخصيته المنفتحة على الآخرين وثقافته الواسعة الثرية والشاملة، كما تمتع بالكاريزما والحضور المحوري المؤثر في المشهد السياسي والاقتصادي والإعلامي وكذا العربي والدولي من خلال قيادته الاستثنائية للدبلوماسية اليمنية قبل ترأسه للحكومة.

لقد فقد الوطن برحيل هذه الهامة رجل دولة استثنائي ومفكراً ومحاوراً سياسياً مخضرماً قلما يجود الزمن بمثله.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

” إنا لله وإنآ إليه راجعون “. الفقيد من مواليد 18 فبراير 1946م بمديرية سيؤن محافظة حضرموت .

– حصل شهادة البكالوريوس في التجارة من جامعة القاهرة في عام 1974م ودبلومات تخصصية في التخطيط والإدارة عامي 1978و 1979م .

– نائب أول لوزير التخطيط في الشطر الجنوبي (سابقا) 1979م فوزيرا للصناعة عام 1980م ثم وزيرا للطاقة والمعادن عام 1985م.

– عضو مجلس النواب في أول مجلس تشريعي لدولة الوحدة .

– رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة 1994م ثم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية في ذات العام .

– وزير التخطيط والتنمية 1997م.

– نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية 1998م.

– رئيس الحكومة لثلاث مرات متتالية 2001م، 2003م، 2006م.