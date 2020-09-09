شكرا لمتابعة خبر عن هل دقت ساعة الحسم العسكري : الجيش الوطني يتوعد الحوثيون في مختلف الجبهات القتالي بمعارك فاصلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توعدت قوات الجيش الوطني، بدحر جماعة الحوثي في مختلف الجبهات القتالية، مؤكدة أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات.

وقال الناطق باسم الجيش العميد عبده مجلي، إن جماعة الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الامر الذي دفعا الى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

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وأشار الناطق باسم الجيش الوطني إلى ان الايام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات في مختلف الجبهات القتالية، ومعارك فاصلة مع جماعة الحوثي.

وأكد مجلي أن قوات الجيش استعادت منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة الى منطقة الصبائغ التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، وقرون الهنادية، وجبال عرفّان والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.

وأضاف انه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة، من قطع خطوط امداد جماعة الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي.

وتابع قائلا،أن المواجهات كبدت جماعة الحوثي عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها بحسب تصريح نقله المركز الاعلامي للقوات المسلحة.

كما أكد مجلي أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة.