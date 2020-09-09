شكرا لمتابعة خبر عن قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل)

فجر أحد مشايخ قبيلة مراد ثاني أكبر قبائل محافظة مأرب شر ق اليمن مفاجأة مدوية على شاشة إحدى القنوات المحلية بعد أن اتهم الشرعية بخذلان قبائل مأرب .

وأكد ابرز مشايخ مراد الموالين للتحالف، عبدربه النهمي المرادي، رغبة القبائل في مأرب بعقد اية تفاهمات مع “الحوثيون” لتجنيب مناطقهم القتال جاء ذلك خلال مداخلة مع قناة بلقيس التي تعود ملكيتها للناشطة الحقوقية توكل كرمان وتبث من تركيا .

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

فضيحة تهز دوله عربية ... فتاتين تعلنان زواجهما مثليا بموافقة الأهل

هذه الاطعمة تقتلك على سريرك مع زوجتك تجنبها..تعرف عليها

خطيبة الصحفي الراحل “خاشقجي” تفجر مفاجأة عن طبيعة علاقتها به لأول مرة!

هل تعاني من الأرق.. إذًا إليك 9 أطعمة ومشروبات تساعدك على “النوم العميق”

قناة بلقيس تقطع برامجها وتبث هذا التصريح الـ «مرعب» لأكبر مشايخ مأرب وهذا ما طلبه من الحوثيين؟ (تفاصيل)

شاهد: خطيب “زين كرزون” يكشف سر انفصاله عنها لأول مرة.. ووظائف أسرته المرموقة ردًا على سجنه بسبب المخدرات

شاهد.. ثعبان ضخم يصارع آخر للتنافس على أنثى ( فيديو )

خبير سياسي: الرئيس هادي شبه مشلول بعد عودته من أمريكا

رغد ”صدام حسين“ تكشف حقيقة تبرعها بالمال للفقراء على روح والدها ( صورة)

Advertisements

بهذه الطريقة يمكنك التخلص من هذا المرض الذي يداهم الرجال والنساء اثناء النوم

وكالة انباء دولية تكشف حقيقة ما يجري في مأرب ومن هو الطرف المسيطر حتى اللحظة

شاهد بالفيديو: أمطار غزيرة تغرق مدن ومحافظات بأكملها (فيديو )

الفلكي الشوافي : يكشف عن مؤشرات و مستجدات طقس اليمن خلال الاربع الايام القادمة

تناول هذا المشروب الطبيعي قبل النوم يخلصك من 7 أمراض خطيرة

والدة الطفلة خديجة تهاجم زوجها وتكشف عن تعرضها للتهديد ( فيديو )

شاهد.. صورة نادرة لـ”الملك سلمان” وهو في سن العاشرة.. والكشف عن تاريخ ومكان التقاطها

مسؤول إيراني كبير يهدد الإمارات بضربة عسكرية ويعتبرها مستوطنة إسرائيلية

أمريكا تمنح تاشيرة محانية لهذه الفئة من اليمنيين للدخول إلى اراضيها

الرئيس الجنوبي الاسبق علي سالم البيض يتلقى خبر مزعج وغير سار



طبيب أمريكي يحذر : عندما ترغب في النوم فلا تفعل هذا الشيء ابدا

دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية

وقال المرادي أن قبائل مأرب تعرضت لخذلان من “الشرعية” التي قال انها نقلت قواتها إلى ابين وباعت الاسلحة في السوق السوداء، واستهداف من التحالف الذي يتعامل مع شخصيات فاسدة، وشن غارات على مقاتلي القبائل، حد قوله، مشيرا إلى أن قبائل مأرب تتعرض لاستنزاف كبير وأنها مع اية تفاهمات توقف نزيفها..

ولم تفلح محاولات مذيع القناة لاستنفار الشيخ المرادي حول موقفهم من الاتفاقيات الأخيرة بين القبائل في مراد وجماعة الحوثي عقب سقوط مديريات ماهلية والرحبة وصولا لمديرية الجوبة في أقل من أسبوع .