شكرا لبحثكم عن خبر مواطن يمني يقتل سبعة حوثيين انتقاما لأخيه الذي قتل مع الجماعة في الجبهات.. والمليشيات تنتقم منه بطريقة بشعة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم مواطن يمني من أبناء محافظة صعدة، على قتل سبعة من مسلحي المليشيات الحوثية، وذلك انتقاما لاخيه الذي أخذته المليشيات بالقوة للقتال معها وردوه إلى أهليه جثه هامده.

وقالت مصادر محلية، إن المواطنين اسماعيل قريعة، قام بقتل سبعة حوثيين في مفرق الطلح سحار بمحافظة صعدة انتقاما لاخيه الذي قتل مع المليشيات في الجبهات القتالية.

وأضافت، أن المواطن قريعة قتل سبعة من عناصر المليشيات انتقاما لأخيه الذي أخذته المليشيات بالقوة للقتال معهم وردوه جثه هامدة إلى أهليه.

وبحسب المصادر، فإن الموطن قريعة رفض أن يسلم نفسه بعد قتله سبعه من عناصر المليشيات، واحتمى بمنزله، وأقدمت المليشيات على هدم المنزل عليه وقتله.