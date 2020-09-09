شكرا لبحثكم عن خبر فيما كان السائق نائما.. البحر يجرف شاحنة كانت واقفه قرب شاطئ في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - فوجئ سائق احدى الشاحنات في محافظة عدن بقيام البحر بسحب الشاحنة الى داخله . وقالت مصادر ان سائق الشاحنة قام بركن شاحنته قرب الشاطئ الا ان الامواج داهمت مكان وقوف الشاحنة وجرفها للداخل فيما كان هو نائماً . Advertisements واكدت المصادر ان سائق الشاحنة لم يستطع انقاذ شاحنته مكتفيا فقط بإنقاذ نفسه فيما تم جرف الشاحنه الى داخل البحر .

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