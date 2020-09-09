شكرا لبحثكم عن خبر ”جاهزيتنا عالية للتصالح والمصالحة والسلم والسلام” .. ميليشيا الحوثي تعلن استعدادها للتصالح مع اسرائيل بهذه الشروط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال القيادي الحوثي البارز حسين العزي أن ميليشياته جاهزة للتصالح مع أي طرف يمني أو أجنبي بشروط خاصة.

وأضاف العزي في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر "إن جاهزيتنا عالية للتصالح والمصالحة والسلم والسلام مع أي يمني أوعربي أوأعجمي أومسلم أوغير مسلم شخصا كان أوتنظيما أونظاما أودولة أوأي جهة"

وأشار العزي إلى ميليشياته ترفض السلام والتصالح مع "القاعدة وداعش حتى يعودوا لسماحة الإسلام"

وأضاف أن ميليشياته مستعدة للتصالح مع اسرائيل بشرط أن "يترك فلسطين للفلسطينيين أويصبح مسالماً في إطار وذمة الدولة الفلسطينية"

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