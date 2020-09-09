شكرا لبحثكم عن خبر أراد ”صالح” احراجه امام احزاب اللقاء المشترك.. الكشف عن قصة إقالة رئيس الوزراء الراحل ”عبدالقادر باجمال” والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - توفي امس الاثنين رئيس الوزراء اليمني الاسبق عبد القادر باجمال في المملكة الاردنية عن عمر 67 , و بعد سنوات من اصابته بجلطة دماغية.
ويعد عبد القادر باجمال خامس رئيس وزراء في الجمهورية اليمنية بعد الوحدة اليمنية .
وما ان أعلن عن وفاة باجمال حتى سرد بعض الصحفيين قصصا خاصة بالراحل ومن ابرز تلك القصص الخاصة هي قصة اقالته من رئاسة الوزراء وتعمد الرئيس صالح احراجه امام قيادات بالمشترك .
وقال مراسل وكالة اسوشيتدبرس احمد الحاج في تغريدة له بصفحته بموقع تويتر ان قيادات مؤتمرية حكت له كيف تم اقالة باجمال من منصبة كرئيس للوزراء .
وتحدث الحاج ان باجمال تلقى اقالته اثناء ادارته حوار مع احزاب اللقاء المشترك .
وقال الحاج ان باجمال تلقى رسالة نصيه على جواله بعثها احد الموظفين في رئاسة الجمهورية.
واختتم الحاج تغريدته ان باجمال تلقى تلك الرسالة بابتسامة معلقا عليها بالقول علان هذه هي مكأفاة نهاية الخدمة .
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