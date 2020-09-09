- 1/2
- 2/2
جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
أكدت د.ماجدة الخطيب مدير عام مستشفى السبعين للأمومة والطفولة أن منظمة الصحة العالمية انسحبت من دعم مركز الدفتيريا في المستشفى وهو أحد أخطر الأمراض المنتشرة أثناء العدوان والحصار.
أوضحت د.ماجدة الخطيب لقناة المسيرة أن الصحة العالمية توقفت عن دعم الدفتيريا في أبريل الماضي ولم تكلف نفسها إبلاغ المستشفى وهذا سبب إرباكا كبيرا.. مضيفة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم لقسم النساء والولادة أعلن سحب دعمه في غضون يومين وأبلغتنا المنظمة الوسيطة بذلك دون إنذار مسبق.
وأضافت أن منظمة اليونسيف الداعمة لقسم الأطفال منذ شهر مارس لم تف بأي من التزاماتها تجاهنا نهائيا.. مشيرة إلى أن مستشفى السبعين يعاني من تراكم المديونية بشكل كبير لدى الشركات المتعهدة بسبب إخلال المنظمات بالتزاماتها دون تبيين موقفها المستجد.
وأِارت إلى أن أزمة تشغيل مستشفى السبعين بدأت مع العدوان والحصار وزاد تفاقمها بنقل البنك المركزي من صنعاء وانقطاع الرواتب.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية تتسبب في ارباك القطاع الصحي باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.