منظمة الصحة العالمية تتسبب في ارباك القطاع الصحي باليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكدت د.ماجدة الخطيب مدير عام مستشفى السبعين للأمومة والطفولة أن منظمة الصحة العالمية انسحبت من دعم مركز الدفتيريا في المستشفى وهو أحد أخطر الأمراض المنتشرة أثناء العدوان والحصار.

أوضحت د.ماجدة الخطيب لقناة المسيرة أن الصحة العالمية توقفت عن دعم الدفتيريا في أبريل الماضي ولم تكلف نفسها إبلاغ المستشفى وهذا سبب إرباكا كبيرا.. مضيفة أن صندوق الأمم المتحدة للسكان الداعم لقسم النساء والولادة أعلن سحب دعمه في غضون يومين وأبلغتنا المنظمة الوسيطة بذلك دون إنذار مسبق.

وأضافت أن منظمة اليونسيف الداعمة لقسم الأطفال منذ شهر مارس لم تف بأي من التزاماتها تجاهنا نهائيا.. مشيرة إلى أن مستشفى السبعين يعاني من تراكم المديونية بشكل كبير لدى الشركات المتعهدة بسبب إخلال المنظمات بالتزاماتها دون تبيين موقفها المستجد.

وأِارت إلى أن أزمة تشغيل مستشفى السبعين بدأت مع العدوان والحصار وزاد تفاقمها بنقل البنك المركزي من صنعاء وانقطاع الرواتب.