الجيش الوطني يسيطر على مناطق في الجوف ونهم والطيران يدك مواقع لميليشيا الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

استعاد الجيش الوطني عدد من المناطق بمحافظة الجوف وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة الى منطقة "الصبائغ" التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، و"قرون الهنادية، وجبال "عرفّان" والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.



وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة انه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط امداد مليشيات الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيا.

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فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع المليشيا وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

وأشار العميد مجلي الى أن المواجهات كبدت مليشيا الحوثي الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

كما أكد أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة.. لافتا إلى أن مليشيا الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الامر الذي دفعا الى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

واشاد الناطق الرسمي بدور قبائل اليمن في اسناد الجيش الوطني وفي مقدمتهم قبائل مارب والجوف.. لافتا الى ان الايام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات.