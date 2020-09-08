الحكومة الشرعية تدين إغلاق الحوثيين مطار صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 8 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

دانت وزارة الخارجية في الحكومة الشرعية اليوم إعلان ميليشيا الحوثي إغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الإغاثية والإنسانية بما فيها التابعة للأمم المتحدة. وقالت الوزارة في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «وافقت الحكومة اليمنية على اقتراح المبعوث الأممي فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الدولية التجارية المباشرة عبر طيران اليمنية منذ أكثر من أربعة أشهر (مايو الماضي) ورفض ذلك الحوثيون».



وأكدت أنه تم توريد أكثر من 302 مليون طن من المشتقات النفطية لليمن خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، مشيرة إلى أن هذه الكمية تكفي لاحتياجات اليمن أكثر من 11 شهراً ومنها 53 في المئة وزعت على المناطق الخاضعة للحوثيين معظمها وصل عبر ميناء الحديدة.

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وعدت الخارجية اليمنية أن «إغلاق مطار صنعاء من قبل الحوثيين يعد محاولة بائسة للتغطية على سرقتهم أكثر من 50 مليار ريال من عائدات المشتقات النفطية في الحديدة والتي كانت مخصصة لدفع مرتبات الموظفين المدنيين في اليمن».

وكانت إدارة مطار صنعاء الدولي (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، أعلنت الأسبوع الماضي، عدم قدرتها على توفير الخدمات الملاحية الجوية لاستقبال طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية خلال الأيام القادمة. وأشارت إلى أن ذلك يعود «لانتهاء مخزون المطار من مادتي البنزين والديزل».

ومنذ نحو شهرين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أزمة مشتقات نفطية خانقة، أدت إلى توقف بعض القطاعات الخدمية وانتشار السوق السوداء بشكل كبير.