شكرا لمتابعة خبر عن هجوم حوثي انتحاري على مارب وضاعف من خسائرهم في العتاد والأرواح البشرية (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الجيش، اليوم الثلاثاء، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الحوثيون ، في المواجهات الدائرة بجبهة ماهلية جنوب محافظة مأرب. وقال مصدر عسكري إن الجيش ورجال القبائل نصبوا كمينا محكما لمجاميع الحوثيون في جبهة ماهلية، أسفر عن مصرع أكثر من 25 عنصراً من جماعة الحوثي وإصابة آخرين.

وأضاف أن طيران التحالف استهدف بغارة جوية عربة bmb وثلاثة أطقم للحوثيون في الجبهة ذاتها أدت إلى تدميرها ومصرع من كانوا على متنها.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

Advertisements

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأشار المصدر إلى استهداف تعزيزات للحوثيون بقذائف المدفعية، مؤكداً إحراق طقمين كانت تحمل أسلحة وذخائر لعناصرهم في جبهة القتال.