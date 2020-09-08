شكرا لمتابعة خبر عن بعد السيطرة على مناطق جديدة الجيش الوطني يقطع خط إمداد الحوثيون ويحاصرهم بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استعاد الجيش الوطني عدد من المناطق بمحافظة الجوف وفي مقدمتها منطقة المحازيم وتبة الصليحي بالإضافة الى منطقة الصبائغ التي تم استعادتها بالكامل في وقت سابق وعدد من المواقع المحيطة بها، وقرون الهنادية، وجبال عرفّان والكدادي ومختم الجبيل وجبل حويشيان الاستراتيجي.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني العميد الركن عبده مجلي انه بتحرير تلك المناطق تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية، من قطع خطوط امداد جماعة الحوثي واحكام الحصار عليها وتحقيق التقدم على مواقع كانت تتمركز فيها جماعة الحوثي.

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فيما نفذت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، هجمات جوية مركزة على مواقع جماعة الحوثي وتعزيزاتها، في محافظات الجوف ومأرب وصنعاء.

وأشار العميد مجلي الى أن المواجهات كبدت جماعة الحوثي عشرات القتلى والجرحى، في صفوفها، واعتقال مجاميع من عناصرها وتدمير آليات قتالية وعربات مدرعة تابعة لها.

كما أكد أن قوات الجيش حققت تقدمات ميدانية في جبهات مديرية نهم بمنطقة نجد العتق، وقانية، وهيلان، وصرواح، والمخدرة.. لافتا إلى أن جماعة الحوثي تتعرض لحالة استنزاف متواصل في الجبهات الامر الذي دفعا الى الحرب النفسية والدعايات والاشاعات المغرضة وتزوير وثائق كاذبة.

واشاد الناطق الرسمي بدور قبائل اليمن في اسناد الجيش الوطني وفي مقدمتهم قبائل مارب والجوف.. لافتا الى ان الايام القادمة ستشهد مزيدا من الانتصارات.