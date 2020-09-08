شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : من داخل غرفة الإنعاش ماذا قال بائع الأيسكريم الذي أحرق نفسه أمام عاقل الحارة بسبب حصته من الغاز المنزلي (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث المواطن حميد الحبيشي النازح من محافظة تعز إلى إب ، والذي أقدم على إحراق نفسه قبل خمسة أيام احتجاجاً على على سياسة عاقل حارته بخصوص توزيع الغاز المنزلي.

وشرح الحبيشي في مقطع فيديو التقط له من داخل غرفة الإنعاش ورصده المشهد اليمني، تفاصيل ما حدث له من قبل عاقل الحارة قبل إقدامه على احراق نفسه إحتجاجاً على الإجحاف الذي ألحق به.

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وقال الحبيشي إن عاقل الحارة قال له إعمل الذي تشتي بعد أن قام بلطمه في الشارع أمام الجميع وهو يستجديه لإعطائه غاز لانه جائع هو وأطفاله ويبحث عن دبة غاز.

فما كان منه إلا أن أخذ نصف دبة بترول وسكبها على نفسه وأشعل الفتيل بينما عاقل الحارة والجميع يشاهدون .

ويذكر أن الحبيشي سبق وأن اشتكى ولم يجد من ينصفه ، و تم إسعافه إلى مستشفى ناصر بعد احراقه لنفسه.

و يعمل منذ سنوات ببيع الآيسكريم ، ويعول أربع بنات أيتام في غرفتين بالمدينة القديمة وظروفه صعبة.

*المشهد اليمني