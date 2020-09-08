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عدن - ياسمين التهامي - #بقيمة40مليون_ريال.. الجامعة الماليزية تقدم (25) منحة لأبناء وذوي الشهداء بإب

في مبادرة رائعة تنمي عن تفاعل القطاع الخاص مع أبناء وذوي شهداء العزة والكرامة الذين يقدمون أرواحهم رخيصة من أجل الدفاع عن الوطن وكرامة الإنسان اليمني ، وإيمانا بمكانتهم وضرورة تقديم الغالي والنفيس مقابل إسعاد أبنائهم وذويهم ...

#منحت سيدة الأعمال ورئيسة مجلس أمناء الجامعة الماليزية الدولية بإب الأستاذة قاهرة الهلالي أبناء وذوي الشهداء بالمحافظة (25) مقعداً دراسياً مجانياً في مختلف تخصصات الجامعة.

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#وفي هذه المناسبة أكدت الهلالي خلال التوقيع على المنحة بحضور المشرف الاجتماعي بالمحافظة يحيى القاسمي ، حرصها الدائم على دعم أبناء الشهداء عرفاناً بتضحيات آبائهم وذويهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.

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مؤكدة أن الجامعة منحت أبناء الشهداء وذويهم بإب (25) منحة دراسية مجانية بإجمالي مبلغ وقدره (160) ألف دولار بسعر البنك المركزي اليمني بما يعادل (أربعين مليون ريال يمني)

#وقد توزعت المنح على الشكل الاتي

*منحة دراسية في طب وجراحة الفم والأسنان

*منحة دراسية في الصيدلة

*منحة دراسية في التغذية العلاجية

*منحة دراسية في المختبرات الطبية

*منحة دراسية في التصميم الداخلي

*منحة دراسية في الهندسة المعمارية

*خمس منح دراسية في تقنية المعلومات

*خمس منح دراسية في المحاسبة

*خمس منح دراسية في إدارة الأعمال

#فيما اعتبر القاسمي هذه المبادرة خطوة إيجابية من الجامعة الماليزية في إب تجاه أبناء وذوي الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن الوطن ..

حاثاً رجال المال والأعمال على تبني مثل هذه المبادرات تقديراً لتضحيات الشهداء.



#بدوره نوه مدير أمن مديرية الظهار العقيد علي العماد بهذه المنحة المقدمة من رئيسة مجلس أمناء الجامعة الماليزية وسيدة الأعمال الهلالي تجاه أسر الشهداء ..

#مؤكدا أن مثل هذه المبادرات تحضى بتقدير واحترام جميع أبناء محافظة إب .



#حضر اللقاء مدير مكتب الإعلام بالمحافظة عبد الباسط النوعة.